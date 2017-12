Morre Charmian Carr, atriz de A Noviça Rebelde, aos 73 anos

A atriz norte-americana Charmian Carr, famosa por interpretar a mais velha das irmãs von Trapp no ícone do cinema A Noviça Rebelde, morreu na tarde deste sábado, 17, de acordo com informações divulgadas pelo representante dela.

Charmian tinha 73 anos e sua morte foi causada por decorrência do agravamento da demência que atingia a atriz há alguns anos. Ela vivia em Los Angeles, tinha duas filhas e dois netos.

Nascida em Chicago, no estado norte-americano de Illinois, Charmian é a segunda filha do casal formado pela atriz Rita Oehman e pelo músico Brian Farno – casal que se separou em 1957, quando ela tinha 15 anos.

Curiosamente, Charmian não havia cantado ou atuado até entrar em A Noviça Rebelde. Modelo, ela foi indicada por uma amiga para participar do longa e, depois da audição, foi aceita para interpretar o papel de Liesl von Trapp.

No filme, a atriz cantava a música Sixteen Going on Seventeen. Assista ao vídeo do trecho abaixo:

A Noviça Rebelde foi um grande sucesso de bilheteria na época do seu lançamento, em 1965, inclusive ultrapassando ...E o Vento Levou, outro clássico do cinema do século passado. Sobre a experiência de participar das filmagens, Charmian escreveu dois livros, Forever Liesl e Letters to Liesl.