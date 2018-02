Morre Cammie King Conlon, atriz de '...E o Vento Levou'

Cammie King Conlon, a atriz que interpretou quando criança a desafortunada filha de Rhett Butler e Scarlett O'Hara em ...E o Vento Levou, morreu. Tinha 76 anos.

Cammie morreu de câncer nos pulmões na quarta, 1, em sua casa de Fort Bragg, no norte da costa californiana, disse seu amigo Bruce Lewis. Matthew Ned Conlon, filho da artista, estava ao seu lado.

A atriz fez um papel pequeno mas fundamental na trama de ...E o Vento Levou. Tinha 4 anos quando em 1939 encarnou Bonnie Blue Butler no épico sobre a Guerra Civil americana, e morreu ao cair de um pônei, o que destruiu o atribulado casamento de Rhett e Scarlett.

Três anos depois, Cammie interpretou a voz da jovem serva Faline no filme de Walt Disney Bambi, de 1942. Foi sua última participação em um filme.

"Minha mãe decidiu que queria que eu tivesse uma infância normal", escreveu a atriz em seu blog, onde falou sobre sua curta carreira e em um livro que publicou no ano passado sobre sua experiência em ...E o Vento Levou. Brincava dizendo que teve seu momento de glória aos 5 anos.

Nascida em Los Angeles, Cammie se formou em comunicações pela Universidade da Califórnia e durante dois anos editou um revista de artes e depois foi diretora do museu Kelly House, além de publicitária.

Cammie sempre manteve contato com os seus colegas do filme ...E o Vento Levou. Seu filho contou que no domingo á noite ela recebeu um telefonema de Olivia de Havilland, que interpretou a rival de Scarlett, Melanie, no filme.