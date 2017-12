Morre atriz Lauren Bacall aos 89 anos

Texto atualizado às 22h

LOS ANGELES - A atriz Lauren Bacall morreu nesta terça-feira, 12, aos 89 anos, supostamente em decorrência de um derrame, segundo informações do espólio de Humphrey Bogart.

"Com grande pesar, embora com grande gratidão por sua vida surpreendente, confirmamos a passagem de Lauren Bacall", dizia o comunicado publicado no perfil do espólio de Bogart no Twitter.

Ela é mais conhecida por ser uma atriz importante do cinema noir em filmes como À Beira do Abismo (1946) e Prisioneiro do Passado (1947), bem como uma comediante, em filmes como Como Agarrar um Milionário (1953). Entre seus trabalhos mais recentes estão participações em Dogville (2003) Manderlay (2005), de Lars Von Trier.

O público conhecia a atriz como Lauren, nome artístico que lhe foi dado por Hawks, enquanto os amigos a chamavam pelo nome de batismo, Betty. Bogart chamava-a simplesmente de Baby, uma história de amor que acabou prematuramente, com a morte do ator em consequência de um câncer, em 1957. Eles tiveram dois filhos.

Nascida Betty Joan Perske no dia 16 de setembro de 1924, em Nova York, era a única filha de um casal de imigrantes. Depois do divórcio de seus pais, ela adotou uma variação do nome de solteira da mãe, Bacal.

Bacall começou a carreira na Broadway. Ela fazia pequenos papeis no palco e era modelo da revista Harper's Bazaar, que publicou uma foto dela que posteriormente foi vista pela mulher de Hawks.

A atriz tinha apenas 19 anos quando Hawks a escalou em seu primeiro filme, Uma Aventura na Martinica (1944), como uma garota americana que aparece de repente em um hotel suspeito na Martinica. Ela ganhou espaço na história de Hollywood com o seguinte diálogo sensual com Bogart: "Você sabe assobiar, não? É só juntar os lábios e soprar."

Bacall e Bogart se casaram no ano seguinte, depois que ele terminou seu terceiro casamento, com a atriz Mayo Methot. Bacall e Bogart atuaram juntos em À Beira do Abismo (1946), Prisioneiro do Passado (1947) e Key Largo (1948). Ela apareceu em mais de 30 outros filmes, incluindo Êxito Fugaz (1950), Como Casar com um Milionário(1953) e Assassinato no Expresso Oriente (1974).

Após a morte de Bogart, em 1957, aos 57 anos, Bacall teve um caso com Frank Sinatra e um tempestuoso casamento de oito anos com o ator Jason Robards, que produziu um filho, Sam, que se tornaria ator. Em 2009, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas concedeu-lhe um Oscar honorário.

Ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por O Espelho Tem Duas Faces, em 1996. Em 2009, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas concedeu-lhe um Oscar honorário.