Morre atriz Brittany Murphy aos 32 anos

A atriz americana Brittany Murphy, estrela de filmes como "As Patricinhas de Beverly Hills" (1995) e "Recém-Casados" (2003), morreu hoje aos 32 anos vítima de uma parada cardíaca.

Fontes do Departamento de Bombeiros de Los Angeles informaram ao site TMZ que às 8h (14h, Brasília) os serviços de emergência receberam uma ligação da casa da atriz e de seu marido, o roteirista britânico Simon Monjack.

Brittany foi então levada ao hospital Cedars-Sinai Medical Center, onde apesar das tentativas para reanimá-la no caminho, já chegou morta.

A porta-voz do centro médico, Sally Stewart, confirmou que a atriz morreu às 10:04 de domingo, horário local. Stewart não disse qual foi a causa da morte.

Nascida em 10 de novembro de 1977, em Atlanta (Georgia), Brittany Murphy cresceu em New Jersey e começou ainda adolescente sua carreira como atriz, ao participar de várias séries de televisão, depois de mudar-se com sua mãe para Los Angeles.

Ganhou fama no cinema com o filme "As Patricinhas de Beverly Hills", que protagonizou em 1995 junto a Alicia Silverstone.

Também apareceu em outros filmes de sucesso, como "8 Mile - Rua das Ilusões" (2002), onde atuou junto ao rapper Eminem, e "Sin City - A Cidade do Pecado" (2005).

Os fãs dos desenhos animados lembrarão também dela como a voz de Luanne Platter na série para TV "O Rei do Pedaço".

Após uma breve relação com Ashton Kutcher, com quem contracenou em "Recém-Casados", em 2007 se casou com Monjack. Em seu perfil do Twitter, Kutcher comentou a morte da atriz. "Hoje o mundo perdeu um pedaço do amanhecer do sol. Minhas profundas condolências para a família de Brittany, seu marido e sua incrível mãe, Sharon", diz o perfil de Kutcher.

Sua última atuação é no novo filme de Sylvester Stallone Os Mercenários (The Expendables), previsto para estrear em 2010.