Morre ator Jack Wild, o ladrão de carteiras de "Oliver!" O ator britânico Jack Wild, conhecido por seu papel como o jovem ladrão de carteiras Artful Dodger no filme Oliver!, morreu aos 53 anos vítima de câncer de boca, informou hoje seu agente. Wild, que concorreu ao Oscar como melhor ator coadjuvante aos 16 anos por sua atuação neste filme, em 1968, perdeu a voz há três anos por causa de um tumor na boca. Em uma entrevista recente, o artista ressaltou que seu estilo de vida o transformou em uma verdadeira bomba-relógio: "Fui um fumante inflexível e bebi em excesso, combinação aparentemente mortífera", confessou. Antiga estrela infantil, nascido na localidade de Royton do condado de Lancashire (norte da Inglaterra), Wild estreou na televisão aos 13 anos. Quem o descobriu foi a caça-talentos e mãe do cantor Phil Collins, June Collins, que o conheceu em um jogo de futebol. Após freqüentar uma escola de atores, seu primeiro papel importante foi o de Oliver Twist em uma adaptação teatral da obra de Charles Dickens em Londres. No entanto, a fama viria com a interpretação do ladrão de carteiras Artful Dodger no filme Oliver!, dirigido por Carol Reed. Este sucesso contribuiu para que conseguisse um papel na série americano HR Pufnstuf e em filmes como Melody (1971) de Alan Parker e em Flight of the Doves (1971) de Ralph Nelson. No entanto, seus sucessos foram logo denegridos por seu alcoolismo (era alcoólatra desde os 21 anos), o diabetes e a perda da admiração do público.