Morre ator Jack Warden aos 85 anos, em Nova York O ator americano Jack Warden, que atuou em filmes como Tiros na Broadway (1994), Enquanto Você Dormia (1995) e Todos os Homens do Presidente (1976), morreu aos 85 anos, deixando um legado de cinqüenta anos de carreira. A notícia foi dada na sexta-feira seu agente, Sydney Pazoff. Pazoff afirmou que o ator morreu na quarta-feira passada em um hospital de Nova York. Pazoff disse que devido à idade "a saúde do ator havia se deteriorado no mês passado", com problemas de coração e renais. O ator, que ganhou o prêmio Emmy por sua interpretação de um treinador de futebol americano no filme Glória e Derrota (1971), sofria de uma série de doenças há vários anos. Em 1971, ganhou o Emmy como melhor ator coadjuvante pelo filme para TV Brian´s Song (O Irmão de Brian) e foi indicado outras duas vezes ao prêmio na década de 80, como protagonisda da série de comédia Crazy Like a Fox. Jack Warden, boxeador profissional, marinheiro, pára-quedista e herói da 2.ª Guerra Mundial, também foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por suas interpretações em Shampoo (1975) e O Céu Pode Esperar (1978), em que trabalhou com Warren Beatty, de quem era muito próximo. Anos depois de Todos os Homens do Presidente, ele deu vida a um presidente fictício dos Estados Unidos ao lado de Peter Sellers e Shirley MacLaine, em Muito Além do Jardim. Também trabalhou com Woody Allen, entre outros, em Mighty Aphrodite, com Paul Newman em O Veredito e no clássico Morte no Nilo, com junto a Bette Davis. O ator, que não fazia aparições públicas há vários anos, teve sua última atuação cinematográfica em 2000, no filme Virando o Jogo, ao lado de Keanu Reeves e Gene Hackman. Com sua voz grave e rosto curtido foi um ator muito procurado. Nasceu com o nome de John H. Lebzelter em Newark, Nova Jersey, em 18 de setembro de 1920. Segundo Pazoff era uma pessoa "muito gentil e elegante". Começou no cinema com pequenos papéis em clássicos como A Um Passo da Eternidade, clássico com Burt Lancaster, Montgomery Clift, e Doze Homens e uma Sentença, de Sidney Lumet com Henry Fonda e Lee J. Cobb, ambos dos anos 50. Deixa a mulher Vanda Dupre, de origem francesa, um filho e dois netos. Segundo Pazoff, nãio haverá funeral, conforme o desejo do ator.