Morre ator Edward Woodward, do clássico 'O Homem de Palha'

O ator britânico Edward Woodward, conhecido pelo papel principal no clássico de 1973 "O Homem de Palha" (The Wicker Man) e como um veterano dos palcos, morreu nesta segunda-feira, 16, aos 79 anos, afirmou sua agente.

Janet Glass disse que ele estava doente há meses e que morreu no hospital cercado por familiares. "Eu o conhecia há muito tempo e ele era um grande ser humano", disse Glass. "Essa integridade era mostrada em seus papéis. Eu nem consigo lembrar, em todas as produções que ele participou, alguém com algo ruim a dizer sobre ele e ele também nunca teve nada a dizer de ruim sobre alguém", completou a agente.

Woodward interpretou o sargento Neil Howie no suspense "The Wicker Man", uma história de busca por uma garota desaparecida em uma ilha isolada.

Embora tenha suas origens no teatro, onde interpretou Shakespeare, Woodward ganhou fama nos anos 60 graças à série de espiões "Callam" e, duas décadas depois, na série para a TV americana "The Equalizer", pela qual ganhou um Globo de Ouro em 1987.

Dono de uma excelente voz, Woodward gravou 13 discos de canções, três álbuns de poesia e vários livros. Woodward deixa a mulher, a atriz Michele Dotrice, e quatro filhos.