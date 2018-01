Morre ator considerado o menor homem do mundo O ator dominicano Nelson de la Rosa, considerado o menor homem do mundo, morreu neste domingo em Nova York, e será sepultado na República Dominicana. De la Rosa, de 54 centímetros de estatura, ficou famoso por sua atuação, em 1996, ao lado de Marlon Brando no filme A Ilha do Dr. Moreau. Os problemas de saúde do ator, de 39 anos, começaram quando ele viajava do Chile a Boston, após concluir sua atuação em um circo que inaugurava um espetáculo no país sul-americano, embora a causa de sua morte ainda seja desconhecida. Além disso, o representante informou que o corpo do ator seguirá nas "próximas horas" para a República Dominicana. Em 1990, De la Rosa entrou para o Guinness como o menor homem do Mundo. O ator dominicano participou de vários programas de variedades na Espanha, Porto Rico, México, Estados Unidos e Argentina, entre outros países.