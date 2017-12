Morre, aos 95 anos, a atriz Audrey Totter

Atriz que representou mulheres fatais em filmes da década de 1940, como A Dama do Lago, Audrey Totter morreu aos 95 anos em Los Angeles, nos EUA, em decorrência de um derrame. Sua morte ocorreu na quinta-feira, anunciou ontem sua filha, Mea Lane. Audrey Totter começou sua carreira como atriz de rádio e em 1944 assinou contrato com a MGM para atuar em filmes. Sua primeira aparição nas telas se deu com pequena participação em O Destino Bate à Sua Porta (1946), estrelado por Lana Turner. A Dama do Lago, filme de 1947, baseado no livro de Raymond Chandler, foi seu primeiro grande papel. A atriz também realizou trabalhos para TV. /AP