Morre aos 93 anos o popular ator francês Michel Galabru O ator francês Michel Galabru morreu nesta segunda-feira de manhã em Paris aos 93 anos, anunciou sua família. O artista, um dos mais populares do cinema e do teatro na França, atuou em inúmeras peças de teatro e filmes como a série Gendarmes, de Jean Girault, ou Le juge et l'assassin, de Bertrand Tavernier, que lhe valeu o prêmio César de melhor ator em 1976. "Ele dormiu", declarou sua filha Emmanuelle.