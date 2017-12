Morre aos 86 anos, em Paris, o ator francês Jacques Herlin

Morreu no sábado, aos 86 anos, em Paris, o ator francês Jacques Herlin. Sua filmografia contabiliza participações em mais de 130 obras, em quase 60 anos de carreira,dirigidas por cineastas como Fellini e Luchino Visconti.

Entre seus trabalhos de destaque no cinema estão Homens e Deuses, de 2010, dirigido por Xavier Beauvois, que venceu o grande prêmio do júri no Festival de Cannes, e Um Bom Ano, de 2006, com Ridley Scott na direção. Herlin iniciou sua carreira com Doris, filme para televisão lançado em 1956. Teve também vasta atuação no teatro.

Seu último filme foi 'Me and Kaminsky', dirigido pelo alemão Wolfgang Becker, em 2014.