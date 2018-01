Morre aos 84 anos o ator premiado Charlton Heston O ator Charlton Heston morreu no sábado, aos 84 anos, na residência dele em Beverly Hills, informou a família em comunicado nesta madrugada. Premiado com um Oscar em 1959 pela atuação em "Ben-Hur", Heston era reconhecido ativista político nos Estados Unidos. Durante a longa carreira cinematográfica e televisiva, o ator interpretou papéis históricos como Michelangelo, El Cid, Moisés e o cardeal Richelieu desde 1950. Além disso, foi um dos protagonistas da famosa série de televisão da década de 1960 "Planeta dos Macacos". "Ninguém pode pedir uma vida mais completa que a dele. Nenhum homem poderia ter dado tanto a sua família, sua profissão e ao seu país", afirma a nota. "Na palavras dele: vivi uma vida tão maravilhosa, vivi o suficiente para duas pessoas!" Heston anunciou em 2002 que tinha sintomas do mal de Alzheimer. Ele deixou mulher, com quem esteve casado por 64 anos, dois filhos e três netos.