Morre aos 84 anos Joseph Stefano, roteirista de Psicose Hollywood lamenta nesta quinta-feira a perda de um dos roteiristas que mais assustou o público: Joseph Stefano, o autor do roteiro de "Psicose" (1960) do cineasta Alfred Hitchcock. Stefano morreu em 25 de agosto na Califórnia, aos 84 anos, segundo informou nesta quinta-feira à imprensa sua representante, Elaine Muñoz. No cinema, o nome de Stefano ficou ligado para sempre à famosa cena do chuveiro, em que a personagem Marion Crane foi assassinada, num dos filmes de suspense mais conhecidos da história. No romance de Robert Bloch em que se baseou o filme, a vítima é apunhalada logo no início da trama. Stefano, porém, decidiu contar ao público um pouco mais sobre a vida da jovem antes de mostrar a sua morte. "Achei que, se ninguém conhecesse a personagem, ninguém ia se importar com a sua morte. Portanto, aumentei um pouco a sua história para que o momento do assassinato tivesse mais impacto", explicou certa vez ao jornal "Los Angeles Times". Stefano também criou um ambiente de incerteza e medo na televisão como um dos criadores da série de ficção científica "Quinta Dimensão", um clássico do gênero entre 1963 e 1965. Também escreveu o roteiro de "Orquídea Negra", filme com Sophia Loren e Anthony Quinn.