Morre aos 84 anos a atriz italiana Marisa Merlini

A atriz italiana Marisa Merlini, conhecida por suas interpretações em algumas das grandes comédias italianas, morreu no domingo, 27, em casa em Roma, aos 84 anos, informou nesta segunda a imprensa italiana. Marisa, considerada uma das grandes atrizes italianas, se destacou por seu trabalho na televisão e no teatro, além das participações em cerca de 70 filmes, na maioria comédias. A atriz estreou no cinema com Stasera Niente di Nuovo (1942), dirigida por Maurizio Mattioli, e o sucesso chegou pelas mãos do comediante italiano Totò, com quem rodou sete filmes, como Signori in Carrozza (1951), de Luigi Zampa, e Gli Eroi della Domenica (1953), de Mario Camerini. Um de seus papéis mais conhecidos é em Pão, Amor e Fantasia (1953), de Luigi Comencini, onde interpreta a parteira que quer conquistar, inutilmente, o carabineiro interpretado por Vittorio De Sica. O sucesso dos anos 50 continuou na década de 60 com filmes como Il Vigile (1960), de Luigi Zampa, e Il Giudizio Universale (1961), de Vittorio De Sica, ou com a grande interpretação de uma prostituta em Ciúme à Italiana (1969), de Ettore Scola. Sua última interpretação foi em 2005, no filme A Segunda Noite de Núpcias, de PupiAvati.