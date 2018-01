Morre aos 77 anos Marie Dubois, atriz da Nouvelle Vague

PARIS - A atriz francesa Marie Dubois, conhecida por suas interpretações nos filmes da Nouvelle Vague, morreu nesta quarta-feira, 15, aos 77 anos, na localidade de Lescar, na França, segundo o jornal local Sud Ouest.

Diagnosticada com escleroses múltiplas há décadas, a atriz loira começou forte a carreira no mundo do cinema: seus três primeiros filmes foram dirigidos por Eric Rohmer, François Truffaut e Jean-Luc Godard.

A longo da trajetória artística de 40 anos (1959-1999), Dubois, cujo verdadeiro nome era Claudine Huzé, passou pelas câmeras de outros ícones da direção cinematográfica, como Luchino Visconti, Claude Chabrol, Roger Vadim e Louis Malees.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dubois apareceu em clássicos do cinema francês como Jules et Jim, de Truffaut, e Uma Mulher é Uma Mulher, de Godard, embora o reconhecimento só tenha vindo mais tarde com seu papel em La Menace, de Alain Corneu, que lhe rendeu o César de atriz coadjuvante em 1977.

Quando a esclerose lhe restringiu os movimentos, Dubois parou de atuar, segundo mencionou o jornal local, e recebeu, no ano passado recebeu a Legião de Honra do Estado francês em reconhecimento ao conjunto de sua carreira.