Morre, aos 74 anos, o ator francês Jean-Pierre Cassel O ator francês Jean-Pierre Cassel, conhecido por seus papéis sedutores, morreu na quinta-feira, 19, em Paris, aos 74 anos, após um longo tempo doente, segundo informou nesta sexta seu agente. Cassel, cujo verdadeiro sobrenome era Crochon, nasceu em 27 de outubro de 1932 na capital francesa e ficou famoso atuando nas comédias do diretor Philippe de Broca nos anos 60. Em mais de 50 anos de carreira, rodou cerca de 100 filmes para o cinema e a televisão, e participou de cerca de 50 peças de teatro. O astro teve dois filhos de seu primeiro casamento, Vincent Cassel, também ator e marido da atriz italiana Monica Bellucci, e Mathias Crochon, líder do grupo Assassin, além de uma filha, Cécile Cassel, de sua segunda união. Cassel também atuou em filmes dos diretores Richard Lester (Os Três Mosqueteiros, de 1973), Sydney Lumet (O Assassinato no Orient Express, de 1974) e Robert Altman (Prêt-à-Porter, de 1995, e Vincent & Theo, de 1991), entre outros. Ele trabalhou ainda com o cineasta espanhol Luis Buñuel em O Discreto Charme da Burguesia (1972), no qual interpretava o monsieur Sénéchal.