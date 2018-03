Morre a atriz Amanda Peterson, de 'Namorada de Aluguel', aos 43 anos

A atriz Amanda Peterson, estrela do filme Namorada de Aluguel, de 1987, morreu na sua casa no Colorado, EUA, de acordo com o site americano TMZ. O pai da atriz disse ao site que a família não tinha notícias suas desde o dia 3 de julho. No domingo, 5, seu corpo foi encontrado.

A causa oficial da morte ainda não foi divulgada, mas se sabe que Amanda tinha problemas de saúde, como pneumonia e sinusites graves, e de sono.

Peterson alcançou fama global ao interpretar Cindy Mancini, contracenando com Patrick Dempsey na comédia romântica de 1987. Mas ela deixou a indústria do entretenimento em 1994 e desde então ela vivia no Colorado. O TMZ diz que ela vinha tentando ganhar a vida como escritora.