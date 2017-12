Morre aos 103 anos o diretor de fotografia Douglas Slocombe

Douglas Slocombe, um diretor de fotografia britânico que trabalhou com Steven Spielberg na trilogia "Indiana Jones", morreu nesta segunda-feira aos 103 anos de idade, informou sua filha à AFP.

Douglas Slocombe morreu em um hospital de Londres, onde era tratado desde janeiro, depois de uma queda, indicou a fotógrafa Georgina Slocombe. "É triste para mim, eu sou a sua única filha, minha mãe morreu há alguns anos. Éramos muito próximos, viajávamos muito pelos sets de filmagem, sempre juntos. Era formidável, foi ele quem me introduziu no mundo do cinema", afirmou.

Nascido em Londres, em 10 de fevereiro de 1913, Douglas Slocombe, membro do júri de Cannes em 1981, trabalhou em muitos filmes, como "O Grande Gatsby" (1974), a trilogia "Indiana Jones" ou ainda "007 Nunca mais outras vez"(1983).

Em sua juventude, filmou a invasão nazista da Polônia em 1939. "Ele adorava o seu trabalho. Para ele, todos os filmes eram diferentes, ele adaptava suas ideias aos roteiros. Ele gostava de trabalhar em preto e branco. E mesmo quando filmava em cores, trabalhava duro sobre os contrastes", explicou Georgina Slocombe. "Ele era muito amado no mundo do cinema."