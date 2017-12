Morre Alexis Arquette, atriz transexual de 'Afinado no Amor' e 'Pulp Fiction'

A atriz transexual Alexis Arquette, que participou de filmes como Afinado no Amor e Pulp Fiction, morreu aos 47 anos neste domingo. A informação foi confirmada pelo seu irmão Richmond no Facebook. Ela era irmã de quatro outros atores de Hollywood: Richmond: Rosanna, David e Patricia Arquette. A causa da morte não foi divulgada.

Em 1994, ela fez uma participação curta em uma cena marcante de Pulp Fiction. Alexis Arquette interpretou o homem que erra vários tiros e depois é morto por Vincent Vega e Jules Winnfield (John Travolta e Samuel L. Jackson).

Em 1998 interpretou uma travesti que imita Boy George no filme Afinado no Amor, com Adam Sandler e Drew Barrymore. No início dos anos 2000, passou a se apresentar definitivamente como mulher. Participou de vários programas de TV dos EUA, como o reality show The Surreal Life.