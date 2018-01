Morre a atriz Theresa Saldana de 'Touro Indomável' de Scorsese

A atriz americana Theresa Saldana, conhecida por sua participação no filme "Touro Indomável", de 1980, e na série televisiva "The Commish", morreu nesta terça-feira aos 61 anos, informou o jornal "Los Angeles Times", citando fontes familiares.

Além de seu trabalho interpretativo, Theresa Saldana ficou conhecida por sobreviver ao ataque de um fã obsessivo em 1982, que a golpeou com uma faca várias vezes em Los Angeles.

Nascida em 1954 em Nova York, Theresa participou de filmes como "Febre de Juventude" (1978) e "Touro Indomável", o famoso longa de boxe dirigido por Martin Scorsese e protagonizado por Robert De Niro, no qual a atriz interpretava a esposa do personagem encarnado por Joe Pesci.

Posteriormente, Theresa focou sua carreira na televisão, onde participou de séries, às vezes de maneira episódica, como "Carro Comando", "Matlock", "Cagney & Lacey", "Falcon Crest" e "MacGyver - Profissão: Perigo".

Por seu trabalho na série "The Commish", Theresa foi indicada ao Globo de Ouro. Depois do ataque que sofreu, a atriz fez campanha para conscientizar à sociedade sobre os riscos de assédio que as celebridades enfrentam.