Morre a atriz Solveig Dommartin, musa de Wim Wenders Morreu, aos 48 anos, em Paris, a atriz francesa Solveig Dommartin, Musa do cineasta Win Wenders. Solveig morreu no dia 11 vítima de parada cardíaca, mas seus familiares só informaram a mídia nesta sexta-feira. A atriz foi companheira do diretor alemão Wim Wenders, com o qual trabalhou em vários filmes, entre eles Asas do Desejo, de 1987, em que interpretou uma trapezista. Solveig também trabalhou em filmes dirigidos por cineastas franceses, como Claire Denis, Jean-Pierre Thorn e Jacques Rozier e fez séries de televisão. A atriz teve uma breve passagem por trás das câmaras, atuando como produtora do curta-metragem Il Suffirait d´un Pont (1998).