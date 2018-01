Morre a atriz Skye McCole Bartusiak aos 21 anos

A atriz Skye McCole Bartusiak foi encontrada morta em sua casa no último sábado, 19. Ela ficou conhecida ao interpretar a filha de Mel Gibson em O Patriota, de 2000. Ela tinha 21 anos.

A amiga de longa data de Skye, Abigail Breslin (a Pequena Miss Sunshine), confirmou a informação pelo Twitter: "Uma de minhas melhores amigas e alguém que era como uma irmã para mim, Skye McCole Bartusiak faleceu hoje [no sábado]. Estou muito devastada".

A causa da morte ainda não foi determinada.

A atriz tinha sete anos quando O Patriota foi lançado em 2000, e ela ainda conseguiu papéis em diversas séries de TV, como 24 Horas, House, Law & Order e Lost. Seu último papel em Hollywood foi Sick Boy (2012).

As informações são do site The Hollywood Reporter.