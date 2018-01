Morre a atriz Rose Marie, de 'The Dick Van Dyke Show'

A atriz americana Rose Marie, conhecida por sua participação na série The Dick Van Dyke Show, morreu na quinta-feira, 28, aos 94 anos em Los Angeles. A informação foi confirmada no site oficial da atriz com um comunicado. "O céu acabou de se transformar em algo muito mais divertido", dizia o texto.

Nascida em 15 de agosto de 1923 em Nova York, Rose Marie Mazetta comoveu o público americano em função de sua atuação como Sally Rogers na série The Dick Van Dyke Show. Ela recebeu três indicações paa o Emmy e uma estrela no Hall da Fama de Hollywood, em 2001.

Na carreira da atriz também destaca-se o trabalho em The Doris Day Show"e sua participação como um dos concorrentes do programa de entretenimento The Hollywood Squares.

Seu famoso cabelo, que teve um forte significado pessoal que se recusou a mudar, foi introduzido no museu Smithsonian junto com outros itens de sua extensa carreira em 2008. Rose Marie publicou em 2006 suas memórias intituladas Hold The Roses (Segure as Rosas, em tradução livre). A atriz deixa uma filha, Georgiana Marie Guy, do casamento com Bobby Guy. / EFE