Morre a atriz Maureen O'Hara aos 95 anos

A atriz Maureen O'Hara, de 95 anos, morreu neste sábado, 24, em sua casa na cidade de Boise, no estado norte-americano de Idaho. A irlandesa chegou à fama nas décadas de 1940 e 1950 e trabalhou ao lado de grandes nomes de Hollywood.

A atriz morreu de causas naturais. "Ela foi nossa amada mãe, avó, bisavó e amiga. Morreu tranquilamente, rodeada por sua querida família, enquanto celebravam sua vida escutando a trilha sonora de seu filme preferido Depois do Vendaval", informou familiares. No longa, de 1952, a atriz protagonizou com seu amigo John Wayne e foi dirigida por John Ford.

Aliás, a atriz se tornou uma das favoritas do diretor John Ford, com quem trabalhou em outros cinco filmes. Ao lado de Ford e Wayne, Maureen foi protagonista de Rio Bravo, em 1950, que ganhou o Oscar de melhor direção naquele ano.

Apesar de ter feito cerca de 60 filmes, Maureen nunca conquistou a cobiçada estatueta. No ano passado, a Academia prestou uma homenagem à atriz que recebeu um Oscar honorário das mãos de Liam Nelson e Clint Eastwood.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seu nome verdadeiro era Maureen FitzSimons. O sobrenome O'Hara veio por sugestão do diretor e ator inglês Charles Laughton. Com a nova assinatura, sua carreira começou a caminhar ao ser dirigida por Alfred Hitchcock, no filme A Estalagem Maldita, de 1939. De origem irlandesa, Maureen se mudou para os EUA em 1939. Naquele ano, ela também interpretou, ao lado de Charles Laughton, a cigana Esmeralda na adaptação da obra de Victor Hugo O Corcunda de Notre Dame, de William Dieterle.

Seu último trabalho foi em 2000, no filme televisivo The Last Dance, de Kevin Dowling.