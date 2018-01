Morre a atriz Marcheline Bertrand, mãe de Angelina Jolie A atriz Marcheline Bertrand, mãe de Angelina Jolie, morreu em Los Angeles vítima de câncer, informou na noite deste domingo (hora local) a imprensa local. Segundo um comunicado divulgado pelo porta-voz da atriz, Bertrand morreu no sábado, no centro médico Cedars-Sinai. A mesma nota indica que Bertrand estava acompanhada de Jolie e de seu irmão, James Haven, no momento de sua morte. O comunicado não informou a idade de Marcheline Bertrand, que, segundo sua biografia na página de internet "imdb.com", tinha 56 anos. A atriz lutava contra o câncer havia sete anos. Bertrand trabalhou como atriz em filmes como Lookin´ to Get Out (1982) e O Homem que Amava as Mulheres(1983). Ela foi casada com o também ator Jon Voight. O funeral será privado e a família solicitou doações ao Instituto de Pesquisa de Oncologia em vez de flores.