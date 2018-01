Morre a atriz Liz Smith, de 'A Fantástica Fábrica de Chocolate', aos 95 anos

A atriz Liz Smith, que participou de A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005) e ficou conhecida pela série de TV britânica The Royle Family (1998-2000), morreu aos 95, de acordo com uma porta-voz da família.

Smith foi nomeada membro da Ordem do Império Britânico em 2009, e participou de dezenas de filmes, séries e montagens no teatro, se notabilizando pelos papéis voltados para a comédia. Ela havia anunciado sua aposentadoria em 2009, quando sofreu três derrames seguidos em dois dias, e de lá para cá fez pequenas participações em séries como The Tunnel.