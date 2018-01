Morre a atriz francesa Madeleine LeBeau, de 'Casablanca', aos 92 anos

ROMA - A atriz francesa Madeleine LeBeau, mais conhecida por sua pequena mas impactante participação em Casablanca como a ex-namorada de Rick, Yvonne, que canta de maneira apaixonada a Marselhesa num momento central do filme, morreu aos 92 anos.

A atriz morreu no dia 1 de maio na Espanha, depois de sofrer uma fratura no fêmur, disse Carlo Alberto Pinelli. LeBeau era a segunda esposa do pai de Pinelli, o roteirista italiano Tulio Pinelli. LeBeau estava vivendo com uma filha, Maria Duhour, que informou o Pinelli mais jovem sobre a morte.

Nascida nos subúrbios de Paris em 1923, LeBeau apareceu primeiro na tela no filme francês Young Girls in Trouble, de 1939, e no ano seguinte rumou para os EUA depois da Invasão Nazista na França.

Nos EUA, ela foi contratada pela Warner Bros., e apareceu em alguns filmes até que, aos 19 anos, ela teve seu grande momento na tela, com Casablanca. Ela permaneceu mais alguns anos em Hollywood, mas logo voltou à França, e no fim dos anos 1960 parou de atuar no cinema. Ela também participou de Oito e meio, de Fellini.