Morre a atriz Farrah Fawcett, de 62 anos, vítima de câncer

Atriz Farrah Fawcett, que ficou famosa por seu papel na série As Panteras, e que nos últimos três anos lutava contra um câncer, morreu nesta quinta, 25, aos 62 anos de idade, segundo informou o canal de televisão CNN.

Veja também:

Galeria de fotos da atriz

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Farrah morreu em Santa Mônica, em Los Angeles, onde foi internada na segunda-feira passada vítima de um câncer anal descoberto há três anos e que tinha se espalhado para o fígado. Foi transferida para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na manhã desta quinta, por causa do agravamento de seu quadro clínico, segundo divulgaram os jornais de Los Angeles.

Considerada uma das mulheres mais atraentes de Hollywood nos anos 70, Farrah se casou recentemente com o ator Ryan O'Neal, seu parceiro desde os anos 80. Ela passou os últimos momentos de vida acompanhada de O'Neal e da atriz e modelo Alana Stewart, segundo informou o site TMZ.

Farrah e O'Neal foram casados em 1979, mas a união terminou nos anos 90. No entanto, eles se reencontraram em um dos momentos mais difíceis na vida da atriz e, segundo confessou O'Neal à ABC, após várias tentativas, Fawcett aceitou se casar novamente.

O'Neal contou a uma revista que antes de dar entrada no hospital, a atriz passava os dias em casa, a maior parte do tempo na cama, por causa dos efeitos do tratamento contra o câncer.

Farrah só recebia as visitas de alguns amigos mais íntimos, como Jaclyn Smith e Kate Jackson, suas colegas de elenco na série As Panteras.

Fawcett e O'Neal tiveram um filho juntos, Redmond, de 24 anos, atualmente em reabilitação por violação da liberdade vigiada em um caso de drogas. Pai e filho foram detidos em 17 de setembro, acusados de posse de drogas.