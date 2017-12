Morre a atriz e cineasta Adrienne Shelly A atriz, escritora e diretora de cinema Adrienne Shelly, de 40 anos, foi encontrada morta ontem, por seu marido Andy Ostroy. O corpo estava no escritório de Adrienne, em Nova York. As causas da morte ainda são desconhecidas, explicou Rachel Sheedy, agente da atriz. A atriz tinha nascido no bairro nova-iorquino do Queens, estrelou, com Matt Dillon, o filme Factotum. A estréia da atriz no cinema ocorreu em 1989, quando interpretou a melancólica adolescente de A Incrível Verdade, do cineasta Hal Hartley. Um ano depois, ela protagonizou Confiança, do mesmo diretor. Como diretora, Adrienne realizou filmes como I?ll Take You here, em 1999, e Waitress, este ano.