Morre a atriz e cantora Barbara McNair A atriz e cantora Barbara McNair, que contracenou com Elvis Presley e Sydney Poitier, morreu aos 72 anos em Los Angeles (Califórnia), informaram na noite de segunda-feira (hora local) membros de sua família. Eles acrescentaram que McNair, uma das primeiras mulheres afro-americanas a ter o seu próprio programa de televisão nos Estados Unidos, morreu no domingo, em conseqüência de um câncer de garganta. McNair, que começou a cantar nas igrejas, quando era menina, estreou no cinema em 1968, com o filme If he hollwers, let him go. Em 1970, atuou ao lado de Presley, no filme Ele e as três noviças, com Mary Tyler Moore e Jane Elliot. Mas sua atuação mais famosa foi em Noite sem fim, estrelado por outro ator negro, Sydney Poitier. Depois de passar pelo cinema, a cantora passou a trabalhar em séries de televisão, especialmente The Barbara McNair Show, na qual entrevistava grandes artistas do momento. Como cantora, começou no jazz e depois acrescentou canções dos Beatles a seu repertório, entre eles Yesterday. Seu maior sucesso foi You could never love him. McNair também foi uma das estrelas da época que acompanhou o comediante Bob Hope em suas excursões ao Vietnã para entreter os soldados americanos. "Não vejo nenhuma razão na guerra. Fui somente porque queria saber como era uma guerra e consolar os homens", disse depois em entrevista ao jornal The Washington Post.