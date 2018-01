Morre a atriz americana Elizabeth Peña aos 55 anos

LOS ANGELES - A atriz americana de origem cubana Elizabeth Peña, conhecida por seus papéis em filmes como La Bamba e Alucinações do Passado, morreu na terça-feira em Los Angeles aos 55 anos, informou nesta quinta sua representante, Gina Rugolo.

A intérprete, que contribuiu para abrir as portas às latinas em Hollywood, morreu por causas naturais depois de uma breve enfermidade, relatou Gina.

"Estou comovido e com o coração apertado", escreveu no Twitter o ator Lou Diamond Phillips, companheiro de Elizabeth em La Bamba. "Não era apenas uma atriz fantástica, era uma das pessoas mais maravilhosas que já conheci", disse.

A atriz de Nova Jersey começou no cinema com El Super (1978), e desde então participou de diversos filmes em quatro décadas de uma prolífica carreira. Hora do Rush, Lone Star - A Estrela Solitária, Conduta Ilegal e Os Incríveis são apenas alguns dos filmes dos quais ela participou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ela também fazia um papel secundário na popular série de TV Modern Family, como mãe da personagem de Sofia Vergara.