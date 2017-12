Morgan Freeman vai receber o prêmio Chaplin em Nova York

O ator norte-americano Morgan Freeman vai receber o prêmio Chaplin, concedido pela sociedade cinematográfica do Lincoln Center em cerimônia marcada para 25 de abril em Nova York.

"Morgan Freeman é um dos atores mais respeitados e queridos desta geração e nos alegra poder homenageá-lo na cerimônia do prêmio Chaplin, evento de arrecadação mais importante do ano", anunciou o diretor executivo da sociedade cinematográfica do Lincoln Center, Lesli Klainberg. "Tanto como protagonista como coadjuvante, ele é capaz de encher de aprazível carisma cada uma de suas interpretações em filmes como Meu Mestre, Minha Vida, Conduzindo Miss Daisy, Seven - Os Sete Crimes Capitais, Menina de Ouro ou Invictus".

Freeman começou sua carreira precisamente em Nova York, no teatro alternativo Off-Broadway e depois de participar de várias produções deu salto para a televisão e, mais tarde, para o cinema.

O veterano ator, nascido em 1937 em Memphis, Tennessee, ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por seu trabalho em Menina de Ouro, em 2005, e foi indicado em outras quatro ocasiões para diferentes categorias. Freeman, muito comprometido com as causas ecológicas e educativas, vai estrear nos próximos meses a nova versão de Ben-Hur preparada pela Paramount Pictures.

Entre outros vencedores do prêmio Chaplin, criado em 1972, já foram contemplados Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Laurence Olivier, Federico Fellini, Elizabeth Taylor, Bette Davis, Diane Keaton, Meryl Streep e Tom Hanks.