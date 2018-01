Morgan Freeman receberá prêmio honorário do Sindicato de Atores

O americano Morgan Freeman receberá o prêmio honorário do Sindicato de Atores de Hollywood (SAG Awards) como reconhecimento à carreira no mundo cinematográfico. A entidade informou na terça-feira, 22, que homenagem especial para Freeman fará parte da 24ª edição dos prêmios do SAG, que serão entregues no dia 21 de janeiro do próximo ano.

"Alguns atores passam toda a carreira esperando o papel perfeito. Morgan nos mostrou que a verdadeira perfeição é o que um ator contribui para o papel", disse a presidente do SAG, Gabrielle Carteris.

De acordo com Carteris, seja como chofer (em Conduzindo Miss Daisy, 1989), assassino convicto (em Um Sonho de Liberdade, 1994) ou assistente em um ginásio de boxe (em Menina de Ouro, 2004), Freeman descobriu as "almas" e a "personalidade" de todos seus personagens.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por Menina de Ouro e indicado outras quatro vezes aos prêmios da Academia de Hollywood, Freeman é um dos atores mais respeitados e admirados de sua geração.

Morgan Freeman se juntará à lista de atores premiados pelo Sindicato de Atores como reconhecimento às suas brilhantes carreiras, entre os quais estão Lily Tomlin, Debbie Reynolds, Rita Moreno, Dick Van Dyke, Betty White, Julie Andrews, Clint Eastwood ou Sidney Poitier.