Morgan Freeman interpretará Colin Powell em filme biográfico

O ator Morgan Freeman interpretará Colin Powell em um filme biográfico sobre o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos.

Segundo o site The Hollywood Reporter, o filme será dirigido por Reginald Hudlin. Ahskok Amritraj e Lori McCreary, sócia do próprio Freeman na Revelations Entertainment, ficam com a produção.

O roteiro será escrito por Ed Whitworth, que será responsável de contar os anos de Powell na Casa Branca comandada pelo então presidente George W. Bush.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA durante a presidência de George W. H. Bush, Powell se tornou o primeiro negro a assumir a chefia da diplomacia americana em 2001, já no governo de Bush filho.

Considerado como um dos heróis da Guerra do Golfo, Powell inicialmente se opôs à invasão americana no Iraque, já que considerava que Saddam Hussein não possuía armas de destruição em massa. No entanto, mudou de ideia com uma famosa alegação por escrito no Conselho de Segurança da ONU.

Essa decisão foi descrita por ele, anos depois, como um dos pontos mais baixos de sua carreira política. Posteriormente, os EUA não encontraram os armamentos que justificaram a invasão no país.

O filme focará especialmente nos motivos que levaram Powell a mudar de ideia sobre a invasão.