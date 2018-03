'Moonrise Kingdom', de Wes Anderson, abrirá festival de Cannes

A história gira em torno de dois jovens amantes que fogem de suas casas em New England, fazendo com que os locais mandem equipes de busca para encontrá-los.

O presidente do evento, Gilles Jacob, disse que a escolha de Anderson como diretor para o filme de abertura era uma forma de mostrar o cinema norte-americano jovem no maior festival de cinema do mundo.

O vencedor da cobiçada Palma de Ouro para melhor filme no ano passado foi para o veterano do cinema norte-americano Terrence Malick e seu conto épico "Árvore da Vida".

Anderson, de 42 anos, é mais conhecido por comédias esquisitas como "Os Excêntricos Tenenbaums" e "A Vida Marinha com Steve Zissou", assim como sua aventura animada "O Fantástico Sr. Raposo".

O festival deste ano acontece entre 16 e 17 de maio e o júri que escolhe os prêmios será comandado pelo diretor e ator italiano Nanni Moretti, que já ganhou a Palma de Ouro em 2001.

(Por Mike Collett-White)