'Moonlight', 'La La Land' e 'Manchester à Beira-Mar' disputam o Oscar de melhor filme

A Chegada, Cercas, Até o Último Homem, Estrelas Além do Tempo, Lion, A Qualquer Custo, La La Land, Moonlight e Manchester à Beira-Mar foram os indicados ao Oscar de melhor filme. O anúncio oficial foi feito nesta terça-feira, 24, pela Academia de cinema de Hollywood. A cerimônia da premiação será realizada no dia 26 de fevereiro, domingo de carnaval.

Veja a lista completa de indicados ao Oscar 2017:

FOTOGRAFIA

"A Chegada"

"La La Land - Cantando Estações"

"Lion"

" Moonlight: Sob a Luz do Luar"

"Silêncio"

ATOR COADJUVANTE

Mahershala Ali, "Moonlight"

Jeff Bridges, "A Qualquer Custo"

Lucas Hedges, "Manchester A Beira-Mar"

Dev Patel, "Lion"

Michael Shannon, "Animais Noturnos"

DOCUMENTÁRIO

“Fogo no Mar”

“I Am Not Your Negro”

“Life, Animated”

“O.J.: Made in America”

“A 13ª Emenda”

FILME ESTRANGEIRO

"Land of Mine"

"A Man Called Ove"

"The Salesman"

"Tana"

"Toni Erdmann"

ATOR

Casey Affleck ("Mancehester à Beira-Mar")

Andrew Garfield ("Até o Último Homem")

Ryan Gosling ("La La Land - Cantando Estações")

Viggo Mortensen ("Capitão Fantástico")

Denzel Washington ("Cercas")

EFEITOS VISUAIS

“Horizonte Profundo: Desastre no Golfo”

“Doutor Estranho”

“Mogli: O Menino Lobo”

“Kubo e as Cordas Mágicas”

“Rogue One: Uma História Star Wars”

EDIÇÃO DE SOM

"A Chegada"

"Horizonte Profundo - Desastre no Golfo"

"Até o Último Homem"

"La La Land - Cantando Estações"

"Sully"

MIXAGEM DE SOM

"A Chegada"

"Até o Último Homem"

"La La Land - Cantando Estações"

Rogue One: Uma História Star Wars

13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi

TRILHA SONORA

"Jackie"

"La La Land - Cantando Estações"

"Lion - Uma Jornada Para Casa"

"Moonlight: Sob a Luz do Luar"

"Passageiros"

CANÇÃO ORIGINAL

"Audition" ("La La Land - Cantando Estações")

"Can't Stop the Feelings" ("Trols")

"City of Stars" ("La La Land - Cantando Estações"

"The Empty Chair" ("Jim: The James Foley Story")

" How Far I'll Go" ("Moana")

MAQUIAGEM E CABELO

“Um Homem Chamado Ove”

“Star Trek: Sem Fronteiras”

“Esquadrão Suicida”

DESIGN DE PRODUÇÃO

"A Chegada"

"Animais Fantásticos e onde Habitam"

"Ave, César!"

"La La Land - Cantando Estações"

"Passeiros"

CURTA-METRAGEM

"Ennemis Intérieurs", de Sélim Azzazi

"La Femme et le TGV", de Timo von Gunten

"Silent Nights", de Aske Bang

"Sing (Mindenki)", de Kristof Deák

"Timecode", de Juanjo Giménez

ANIMAÇÂO

"Kubo e As Cordas Mágicas"

"Moana"

"My Life as a Zucchini"

"The Red Turtle"

"Zootopia"

DIREÇÂO

"A Chegada"

"Até o Último Homem"

"La La Land"

"Manchester à Beira-Mar"

"Moonlight"

ROTEIRO

"A Qualquer Custo"

"La La Land"

"O Lagosta"

"Manchester A Beira-Mar"

"20th Century Woman"

ROTEIRO ADAPTADO

"A Chegada"

"Cercas"

"Estrelas Além do Tempo"

"Lion - Uma Jornada para Casa""

"Moonlight: Sob a Luz do Luar"

ATRIZ COADJUVANTE

Viola Davis ("Fences)

Naomie Harris ("Moonlight")

Nicole Kidman ("Lion")

Octavia Spencer ("Estrelas Além do Tempo")

Michelle Williams ("Manchester à Beira-Mar")

ATRIZ

Isabelle Huppert, "Elle"

Ruth Neggam, "Loving"

Natalie Portman, "Jackie"

Emma Stone, "La La Land - Cantando Estações"

Meryl Streep, "Florence"

MELHOR FILME

"A Chegada"

"Até o Último Homem"

"Estrelas Além do Tempo"

"Lion"

"Moonlight"

"Cercas"

"A Qualquer Custo"

"La La Land"

"Manchester à Beira-Mar"