'Moonlight' e 'A chegada' são vencedores do prêmio do Sindicato dos Roteiristas do EUA

Moolight: Sob a luz do luar e A chegada foram os dois grandes vencedores da premiação do Sindicato dos Roteiristas do EUA (WGA, da sigla em inglês). O evento é o último dos principais indicadores do Oscar, que será realizado neste domingo, 26. Na categoria de melhor roteiro original, Moonlight superou A qualquer custo, La la land - Cantando estações, Loving e Manchester à beira-mar.

Já com o texto adaptado, A chegada, que leva às telas um conto de Ted Chiang, ganhou de Deadpool, Um limite entre nós, Estrelas além do tempo e Animais noturnos. Command and control foi premiado como o melhor roteiro de documentário. Nas categorias de televisão, Atlanta venceu nas categorias de melhor série de comédia e de melhor série nova. The americans foi a premiada como melhor série de drama.

Veja a lista dos vencedores:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CINEMA

ROTEIRO ORIGINAL

'Moonlight', escrito por Barry Jenkins, história de Tarell McCraney

ROTEIRO ADAPTADO

'A chegada', roteiro de Eric Heisserer; baseado em “Story of your life” de Ted Chiang

ROTEIRO DE DOCUMENTÁRIO

'Command and Control', roteiro de Robert Kenner e Eric Schlosser, história de Brian Pearle e Kim Roberts; baseado no livro 'Command and Control', de Eric Schlosser

TELEVISÃO

SÉRIE DE DRAMA

'The Americans', escrito por Peter Ackerman, Tanya Barfield, Joshua Brand, Joel Fields, Stephen Schiff, Joe Weisberg, Tracey Scott Wilson

SÉRIE DE COMÉDIA

'Atlanta', escrito por Donald Glover, Stephen Glover, Stefani Robinson, Paul Simms

NOVA SÉRIE

'Atlanta', escrito por Donald Glover, Stephen Glover, Stefani Robinson, Paul Simms

MINISSÉRIE ORIGINAL

Confirmation, Written by Susannah Grant; HBO

MINISSÉRIE ADAPTADA

'The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story', escrito por Scott Alexander, Joe Robert Cole, D.V. DeVincentis, Maya Forbes, Larry Karaszewski e Wally Wolodarsky; baseado no livro 'The Run of His Life', de Jeffrey Toobin

ANIMAÇÃO

'Stop the Presses' (BoJack Horseman), escrito por Joe Lawson