Monty Python se reúne para documentário

O Monty Python vai se reunir novamente para preparar um documentário autobiográfico para as comemorações dos 40 anos de sua estreia na TV.

O documentário vai reunir entrevistas com John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin, além de vários depoimentos de arquivo de Graham Chapman, que morreu em 1989.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Este é o documentário que eu sempre tive esperança de que faríamos, algo tão completo e tão fiel à verdade que eu não precisarei assistir", afirmou Terry Jones.

Nomes como o do ator Jeff Bridges e do magnata da Playboy Hugh Hefner também estarão no documentário, contando suas lembranças sobre o Monty Python.

Coincidindo com o aniversário, também será lançado em DVD e Blu-Ray o programa de estreia do grupo humorístico na BBC, em 1969.