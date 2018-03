Mo'Nique brilha e conquista Oscar de melhor atriz coadjuvante

Confirmando todas as expectativas, Mo'Nique venceu na noite de hoje o Oscar de melhor atriz coadjuvante, por seu trabalho em "Preciosa - Uma História de Esperança".

Veja também:

Galeria de Fotos: veja imagens da noite de gala do cinema

Especial: Os 81 melhores filmes da história do Oscar

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gabi & Croc: Histórias do Oscar no Twitter

Blog de Moda: os modelitos do tapete vermelho

Confira a lista dos vencedores do Oscar 2010

O ator Robin Williams foi o responsável a entregar a estatueta a Mo'Nique, que foi aplaudida de pé pelo público do Teatro Kodak. Também concorriam à estatueta Penelope Cruz, por "Nine", Maggie Gyllenhaal, por "Coração Louco", e Vera Farmiga e Anna Kendrick, ambas por "Amor Sem Escalas".

O Festival de Sundance, o Globo de Ouro, o Satellite Awards e o Bafta já tinham coroado Mo'Nique por seu trabalho em "Preciosa", o que a colocava como a principal favorita ao Oscar de melhor atriz coadjuvante.

E nem mesmo seu relativo anonimato nos cinemas - até agora ela nunca tinha repetido em Hollywood o sucesso na TV americana - foi um verdadeiro adversário no caminho para sua primeira estatueta.

Seu único obstáculo parecia o fato de interpretar um papel que dificilmente pode despertar simpatia, o de uma mãe do bairro nova-iorquino do Harlem que maltrata a filha, uma jovem obesa, analfabeta e grávida do próprio pai.

Além disso, a atriz, uma feliz mãe de família e apresentadora de um talk show nos Estados Unidos, se negou a fazer campanha para aumentar suas chances, o que já é feito para ela por Oprah Winfrey, produtora executiva do filme.

Mas Mo'Nique não precisou de publicidade. Tudo que ela necessitou para vencer o Oscar já foi visto por todos, em sua interpretação sob o comando de Lee Danils em "Preciosa".

Veja o trailer do filme: