MoMA exibe 11 filmes brasileiros em Nova York A produção cinematográfica brasileira tem, todos os anos, uma bela vitrine garantida no Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York - cidade onde há pelo menos meia centena de festivais de cinema por ano. A partir desta quinta-feira e até dia 23, o museu vai exibir 11 filmes, entre longas, curtas e documentários, na quarta edição do seu Première Brazil. Os destaques são 2 Filhos de Francisco, de Breno Silveira, que ganhou uma semana inteira de exibição, e uma recém-restaurada cópia de Orfeu Negro, de 1959, dirigido por Marcel Camus. "O cinema brasileiro é muito rico e tem uma certa energia, uma maneira própria de tratar os temas que o faz imediatamente reconhecível", diz Jytte Jensen, curadora do Departamento de Filme e Mídia do MoMA, que produz a mostra em parceria com o Festival do Rio. O nome do evento vem justamente da mostra competitiva realizada durante o festival carioca. Maior bilheteria no ano passado no Brasil, a trajetória dos irmãos cantores Zezé Di Camargo e Luciano, revivida em 2 Filhos de Francisco, abre o Première do MoMA. A mostra também terá os longas Crime Delicado, de Beto Brandt, Se Eu Fosse Você, de Daniel Filho, Quanto Vale ou É por Quilo?, de Sérgio Bianchi, Sonhos e Desejos, de Marcelo Santiago, que faz sua estréia mundial, e a nova cópia de Orfeu Negro. Este último, embora seja uma versão brasileiríssima inspirada na história grega de Orfeu e Eurídice, ganhou em 1959 a Palma de Ouro e o Oscar de melhor filme estrangeiro como produção francesa. Joel Pizzini terá dois trabalhos exibidos entre os documentários escolhidos para essa Première: o longa 500 Almas, considerado o melhor da categoria no Festival do Rio no ano passado, e o curta Dormente. Ainda entre os documentários estão Vinícius, de Miguel Faria Jr., e Moacir - Arte Bruta, de Walter Carvalho. Completa a seleção de filmes o curta Vinil Verde, de Kleber Mendonça Filho.