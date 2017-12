Mocarzel ministra oficina de roteiro no Espaço Unibanco O documentarista Evaldo Mocarzel coordena, desta terça até sexta-feira, uma oficina de roteiro. As aulas ocorrem das 20 horas às 23h30 no Espaço Unibanco de Cinema. O curso, com duração de quatro dias, apresentará noções gerais da linguagem documental. Também serão exibidos trechos de À Margem da Imagem, Mensageiras da Luz e Jardim Ângela, entre outros. Mocarzel realizou seu primeiro curta-metragem em 1999. Dois anos depois, com À Margem da Imagem, recebeu 20 prêmios em festivais nacionais e estrangeiros. Evaldo Mocarzel em oficina de roteiro. Espaço Unibanco de Cinema. Rua Augusta, 1.470, Cerqueira César, R$ 250. Tel. 3288-6780