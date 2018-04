'Moana - Um Mar de Aventuras' supera 'Frozen' e é a animação mais vista do Brasil

Moana - Um Mar de Aventuras, da Disney, atingiu a marca de mais de 4,3 milhões de espectadores e de R$ 61,3 milhões em arrecadação no Brasil, superando a marca anterior de Frozen - Uma aventura Congelante (com 4,2 milhões de espectadores e R$51,6 milhões em bilheteria). Com este resultado, a animação se tornou a mais vista do País.

Moana - Um Mar de Aventuras traz para as telonas a história sobre uma adolescente polinésia de 16 anos (voz de Auli'i Cravalho na versão original) que se aventura pelo Oceano Pacífico para desvendar o mistério que envolve seus ancestrais. Durante esta grande aventura, ela encontra o "espirituoso" e poderoso semideus Maui (voz de Dwayne Johnson na versão original) e, juntos, eles embarcam em uma viagem cheia de ação.

Do mesmo estúdio de Zootopia e Frozen - Uma aventura Congelante, a animação é dirigida pelos cineastas Ron Clements e John Musker (A Pequena Sereia e Aladdin). O filme também está indicado em duas categorias do Oscar 2017: melhor animação e melhor canção original com How Far I'll Go, de Lin-Manuel Miranda.