'Missão Madrinha de Casamento' faz rir dos preparativos da festa

Com roteiro escrito por Kristen Wiig (que em seu currículo tem o humorístico da TV Saturday Night Live) e Annie Mumolo (de uma trupe de comediantes de Los Angeles), a comédia Missão Madrinha de Casamento poderia ser uma resposta feminina ao universo masculino e misógino de Se Beber, Não Case, não só indo além de humor grosseiro como também superando a sacarose das comédias românticas.

A questão é que Missão Madrinha de Casamento é uma das melhores comédias de Hollywood em muito tempo.

O namorado de Lilian (Maya Rudolph), Dougie (Tim Heidecker), finalmente a pede em casamento. Foi tão inesperado que ela, na verdade, achava que ele queria terminar tudo, mas ele só estava criando coragem para fazer a pergunta que ela tanto queria ouvir - e responder sim.

Claro que a melhor amiga da noiva, Annie (Kristen Wiig), vai ser a principal madrinha de casamento, uma espécie de dama de honra. Mas, até o final da comédia, como alguém menciona no filme, ela se tornará a dama de desonra.

Por trás das gargalhadas, há um comentário sério sobre a indústria do cerimonial de casamento que se torna cada vez mais lucrativa em boa parte do mundo.

Como a própria Annie percebe, o casamento de Lilian toma proporções que talvez nem a noiva quisesse -- tudo por conta da megalomaníaca Helen (Rose Byrne), mulher do patrão de Dougie, que toma as rédeas da produção da cerimônia e rouba o posto de Annie como melhor amiga da noiva.

O que há de mais subversivo nessa comédia, é que, ao contrário da maioria dos filmes sobre casamento, as personagens femininas não estão em segundo plano, não são o detalhe, o degrau para que os noivos e seus amigos sejam os protagonistas, os caras engraçados. Aqui, os homens são mero acessório, quase uma desculpa. O filme é delas.

Kristen e Maya mostram que são capazes de transitar até por um humor beirando o escatológico - como algumas cenas repulsivas após um almoço num restaurante brasileiro. É bom esclarecer antes que alguém reclame: o garçom do estabelecimento fala espanhol, mas isso não é desinformação do filme, na verdade é um detalhe que comprova o quanto é ruim o estabelecimento.

Além de Annie e Helen, o time das madrinhas é formado por Rita (Wendi McLendon-Covey), que já perdeu a paixão pelo marido e vive infernizada pelos filhos; Becca (Ellie Kemper), recém-casada e meio infantilizada, tanto que sua lua-de-mel foi na Disney; e Megan (Melissa McCarthy), irmã de Dougie.

Cada uma delas é engraçada e bastante humana à sua maneira. O filme dá-se ao trabalho de delinear um perfil de cada uma, sem cair em estereótipos rasos ou justificativas para comportamentos. Elas são assim porque a vida as tornou assim.

Juntas, elas riem, choram, brigam e acertam as diferenças - quase igual aos rapazes de "Se Beber, Não Case", só que procurar aventuras sexuais é o que menos importa aqui.

Se há um filme com que Missão Madrinha de Casamento dialoga bem é com Meninas Malvadas - que, não por acaso, foi roteirizado por Tina Fey, que também faz parte do elenco do Saturday Night Live, procurando o mesmo tipo de humor desse programa: escrachado, ácido, sagaz. É como se as madrinhas dissessem às meninas: nós somos vocês amanhã.

Existe aquela mesma competição interna pela atenção, por se tornar popular e, quando isso acontece, abandona-se os valores morais e éticos que sempre fizeram parte de suas vidas. No fundo, os dois filmes se resumem a isso: ir ao fundo do poço para se redescobrir novamente.

Embora um casamento seja esperado como o clímax do filme, Missão Madrinha de Casamento vai corajosamente contra o padrão vigente de Hollywood no qual a mulher só pode ser feliz depois de se casar de véu e grinalda.

O fato de Annie ser solteira não é causa dos seus problemas, nem tampouco o seu maior problema. A solteirice da protagonista é apenas um estado transitório - assim como ser madrinha de casamento. (Alysson Oliveira, do Cineweb)