'Missão Impossível 4' será filmado em Dubai

O quarto filme da franquia de blockbusters de ação "Missão Impossível", com o ator premiado com o Oscar Tom Cruise, será filmado em parte em Dubai, anunciou nesta terça-feira o escritório de mídia do emirado do Golfo Árabe.

Centro regional de turismo e comércio, Dubai está emergindo aos poucos de uma crise de dívida que se seguiu à queda de seu mercado imobiliário após a recessão financeira global. A recessão levou ao cancelamento de projetos de bilhões de dólares e à perda de milhares de empregos.

"Os preparativos para as filmagens em Dubai foram acordados com a produtora, a Paramount, após dois meses de reuniões e procura de locais para filmagem", disse o escritório de mídia em comunicado à imprensa.

"As filmagens, que vão atrair mais de 400 profissionais do cinema, devem ter início dentro de algumas semanas."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dubai quer tornar-se um centro global de negócios e lazer ao estilo de Cingapura, com estilo de vida elegante e sem cobrança de imposto de renda.

Como parte de sua ambição, vem procurando tornar-se um centro de produção cinematográfica na região, lançando um festival de cinema com muita fanfarra em 2004 e promovendo-se como local de produção cinematográfica internacional, com projetos como o Dubai Studio City (DSC).

A Dubai Media Incorporated, administrada pelo governo, dará apoio técnico e de pessoal à produção do filme, e a DSC dará apoio técnico e logístico.

"Missão Impossível 4" será dirigido por Brad Bird, conhecido por filmes como "Os Incríveis", que rendeu mais de US$ 261 milhões de bilheteria em 2004, e "Ratatouille", que recebeu o Oscar de melhor filme de animação em 2007.

Com seus hotéis de luxo, praias de areia macia, ilhas artificiais no formato de palmeiras e um horizonte urbano que inclui o edifício mais alto do mundo, a cosmopolita Dubai vem atraindo celebridades e estrelas de cinema.