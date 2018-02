Ministro bósnio cancela permissão para filme de Angelina Jolie

A atriz vencedora do Oscar começou a rodar o filme em Budapeste, e sua companhia de produção disse que a montagem conta uma história de amor que começou antes da guerra da Bósnia que deixou 100 mil mortos entre 1992 e 1995.

A filmagem deveria terminar em novembro na Bósnia.

Jolie disse que o filme não vai interferir na política local, mas uma associação de vítimas femininas do conflito já se opôs a certos detalhes da trama.

"No filme, uma vítima se apaixona por seu torturador", disse Bakira Hasecic, presidente da associação de Mulheres Vítimas da Guerra, segundo o jornal Oslobodjenje.

Mas a produtora com sede em Sarajevo Scout Film disse que a história do filme não tem nada a ver com a acusação do grupo e disse que se trata de uma história de amor.

Jolie ofereceu se reunir com as mulheres para esclarecer as dúvidas sobre o conteúdo do longa.

Hasecic pediu às autoridades que impeçam que o filme seja rodado na Bósnia "devido ao roteiro que ofende as vítimas femininas da guerra e distorce a verdade sobre o que as mulheres sofreram nos campos de detenção", de acordo com o jornal.

Não ficou claro se Hasecic havia visto uma cópia do roteiro.

O ministro de Cultura e Esportes, Gavrilo Grahovac, da Federação muçulmano-croata, cancelou a permissão para a filmagem.

"Já que a solicitação (para a filmagem) não está de acordo com a lei, está incompleta e não está acompanhada do roteiro necessário, o ministro Gavrilo Grahovac decidiu anular a permissão", disse o ministério em comunicado.

A decisão diz que a Scout Film poderá enviar uma nova solicitação ao ministério que contenha a documentação necessária para fazer a filmagem.

(Reportagem adicional de Maja Zuvela e Bob Tourtellotte, em Los Angeles)