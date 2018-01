Ministério decide que filme de Kleber Mendonça Filho terá classificação para maiores de 18 anos

O Ministério da Justiça decidiu que o filme Aquarius, do diretor Kleber Mendonça Filho, terá classificação indicativa para maiores de 18 anos. A alegação é de que o filme tem cenas de "sexo explícito e drogas". Aquarius foi lançado mundialmente no Festival de Cinema de Cannes, em maio, e ganhou mais notoriedade quando a equipe e o elenco exibiram cartazes de protesto contra a movimentação política que afastou a presidente Dilma Rousseff.

A primeira decisão foi publicada no Diário Oficial da União do dia 12 de agosto, e o recurso da distribuidora Vitrine Filmes foi indeferido no Diário desta segunda, 22.

"Eu não quero confabular teorias de que é uma decisão política, porque eu recebi o relatório dos responsáveis e o considerei profissional, super completo, e para o meu gosto, técnico até demais", disse Mendonça Filho ao Estado, por telefone. "Eles não parecem olhar para o filme como um todo", ponderou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O diretor considera que o filme não está fora de um padrão de classificação relacionada a sexualidade. "Tatuagem, Boi Neon, Para Minha Amada Morta também encaram questões de sexualidade, e desses, Aquarius é o que menos tem conteúdo sexual", disse. Os filmes citados foram lançados desde 2013 e indicados para maiores de 16 e 14 anos. "Assim me parece injusto", disse Mendonça Filho. O diretor afirma que o filme não contém cenas de sexo explícito. "A coisa é bem filmada, é simulada, e isso faz parte do trabalho de cineasta, as cenas são francas", justificou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Ministério da Justiça, que ainda não comentou a decisão.

A página oficial da Vitrine Filmes, distribuidora do filme, publicou uma mensagem em que se diz "surpresa" com a decisão. "Entramos com um recurso para que isso fosse revisto, levando em conta que outros filmes com conteúdos semelhantes receberam uma classificação indicativa mais branda. O recurso foi negado. Respeitamos a decisão do Ministério, mas discordamos dela."

Mais cedo, o diretor também usou as redes sociais para falar sobre a decisão. "AQUARIUS censura 18 anos. Alguém no Governo fortalecendo o marketing desse filme. Incrível." Depois, ele postou uma imagem do personagem McLovin, que no filme Superbad (2007) falsifica uma carteira de identidade para comprar bebidas. "Uma inteira para AQUARIUS, por favor!" - " Tá lotado!", escreveu o diretor no post.