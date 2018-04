'Minha Mãe É Uma Peça 2' alcança 5 milhões de espectadores

A comédia “Minha Mãe é Uma Peça 2“, do ator Paulo Gustavo, encerra a terceira semana seguida como líder das bilheterias do Brasil. O longa ultrapassou a animação “Moana — Um Mar de Aventuras“, da Disney, que estreou na última quinta-feira.

De acordom com os dados da ComScore, o filme levou 1 milhão de pessoas na última semana, um total de 5 milhões de espectadores desde que estreou em 22 de dezembro. A arrecadação total é de R$ 66, 3 milhões.

No segundo lugar, 'Moana' levou pouco mais de 913 mil pessoas aos cinemas, o com arrecadação total de R$ 14,5 milhões. Outra estreia da semana, “Passageiros”, ficou com a terceira posição. O longa protagonizado por Jennifer Lawrence e Chris Pratt, de “Guardiões da Galáxia”, faturou R$ 8,5 milhões.

Veja a lista completa dos dez filmes que mais arrecadaram no final de semana:

1. “Minha Mãe é Uma Peça” – R$ 15,7 milhões

2. “Moana” – R$ 14,5 milhões

3. “Passageiros” – R$ 8,5 milhões

4. “Sing – Quem Canta Seus Males Espanta” – R$ 3 milhões

5. “Rogue One – Uma História Star Wars” – R$ 2,3 milhões

6. “Invasão Zumbi” – R$ 1 milhão

7. “Dominação” – R$ 1 milhão

8. “Animais Noturnos” – R$ 448,9 mil

9. “Sully – O Herói do Rio Hudson” – R$ 380,9 mil

10. “Eu, Daniel Blake” – R$ 244,6 mil