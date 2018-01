MinC vai divulgar nos EUA <i>Cinema, Aspirinas e Urubus</i> Cinema, Aspirinas e Urubus, filme de Marcelo Gomes escolhido pelo Brasil para tentar uma vaga no Oscar 2007, na categoria melhor produção estrangeira, vai ganhar mais visibilidade nos Estados Unidos. A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAV/MinC) e a diretoria colegiada da Agência Nacional do Cinema (Ancine) aprovaram a liberação de R$ 150 mil para apoio estratégico à promoção do longa no país. O apoio foi uma iniciativa proposta ao MinC pelos integrantes da Comissão de Seleção do Oscar 2007. A lista dos concorrentes ao prêmio de cinema norte-americano será divulgada no dia 23 de janeiro e a festa de premiação acontece no dia 25 de fevereiro, em Los Angeles. Cinema, Aspirinas e Urubus inaugurou, no dia 17, a maratona de sessões oficiais dos candidatos para os membros da Academia de Hollywood, em Los Angeles. O longa foi escolhido pelo MinC em setembro, vencendo outros 13, entre eles O Maior Amor do Mundo, de Cacá Diegues, e Zuzu Angel, de Sérgio Rezende. Ambientado em 1942, conta a história incomum de dois homens - Johann (Peter Ketnath) e Ranulpho (João Miguel) - que se encontram no sertão nordestino. Johann, um alemão, foge da guerra; Ranulpho, da seca. Os dois viajam apresentando filmes de povoado em povoado, uma técnica para vender um "remédio milagroso". Quem não conferiu a quarta-feira a exibição no Vão Livre do Masp - parte da programação da 30.ª Mostra de Cinema de São Paulo - ainda pode ver o filme no Reserva Cultural, às 13h20 e às 18h50 (Avenida Paulista, 900).