Milla Jovovich vai estrelar suspense ambientado no Alasca LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Milla Jovovich vai estrelar "The 4th Kind", suspense ambientado no Alasca e inspirado em fatos verídicos. Embora os detalhes estejam sendo mantidos em segredo, sabe-se que a história diz respeito a um mistério ainda não solucionado sobre uma cidade na qual ocorreu um número extraordinário de desaparecimentos não explicados nos últimos 40 anos. E há acusações de um possível acobertamento dos fatos pelo governo federal. O personagem de Jovovich vai investigar os desaparecimentos neste filme, que tem previsão de ser rodado no final de junho. O projeto da Gold Circle Films será a estréia na direção de Olatunde Osunsanmi, também autor do roteiro. Estrela dos filmes de terror "Resident Evil", Milla Jovovich está trabalhando na produção de "A Perfect Getaway". (Por Borys Kit)