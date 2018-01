Miles Teller, astro de 'Whiplash', é detido embriagado nos EUA

Miles Teller, famoso por seu papel em Whiplash: em Busca da Perfeição, foi preso após ser encontrado bêbado na rua. O incidente aconteceu neste domingo, 18, em San Diego, nos Estados Unidos. No Estado da Califórnia, demonstrar sinais de embriaguez ou efeitos de drogas é considerado um delito leve. As informações são da revista Variety. Ainda de acordo com a publicação, o artista já foi liberado.

Teller demonstrava sinais de estar sob influência de álcool, incluindo fala enrolada e problemas de equilíbrio. Ele foi encontrado por um policial enquanto estava acompanhado de alguns amigos.

O ator foi detido após determinarem que ele "não podia garantir sua própria segurança". Ele acabou sendo levado a um centro de desintoxicação para voltar a ficar sóbrio, mas foi transferido para uma cadeia após não cooperar com a equipe do local.